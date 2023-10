ASSE : ça se confirme, les Verts lésés à cause de la LFP !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après dix journées de Ligue 2, on commence à y voir plus clair sur les clubs qui drainent le plus de supporters au stade. Si, sur ce plan, l’ASSE postulait à la première place incontestée du classement, la LFP – par ses décisions – a quasiment offert le titre à Bordeaux.

Le site Peuple-Vert s’est en effet amusé à calculer l’affluence moyenne à domicile des 20 clubs de Ligue 2 et Saint-Etienne, avec une moyenne de 18 649 supporters, n’arrive qu’en deuxième position derrière les Girondins de Bordeaux et leur Matmut Atlantique (22 617) mais devant le SM Caen (16 004) ou encore l’AJ Auxerre (13 633).

Les Girondins sont devant… grâce aux huis-clos !

Dans ce classement où Concarneau (2 746) et le Paris FC (2 612) ferment la marche du fait de leurs matchs à la maison délocalisés, les Verts s’en tirent néanmoins très bien car les affluences des matchs de l’ASSE ont été lourdement impactés par les deux huis clos partiels décrétés par la Commission de discipline de la LFP contre les Kops pour les matchs de Dunkerque (un mercredi à 18h45 !) et Ajaccio. Avant cela, sur ses trois premiers matchs à la maison (Grenoble, QRM et Valenciennes), Saint-Etienne affichait une moyenne de … 24 067 spectateurs.

Si Bordeaux a aussi eu droit à du huis-clos partiel sur les deux premiers matchs à cause des débordements de Rodez, ces deux rencontres se sont faites seulement avec le Kop Sud fermé et les Ultramarines recasés ailleurs en tribune. Un privilège auquel Magic Fans et Green Angels n’ont pas eu droit…

🏟️ Meilleures affluences moyennes du championnat de Ligue 2 :



🥇 Bordeaux | 22.617 supporters

🥈 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭-𝐄́𝐭𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 | 𝟏𝟖.𝟔𝟒𝟗 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬

🥉 Caen | 16.004 supporters

4️⃣ Auxerre | 13.633 supporters

5️⃣ Bastia | 12.002 supporters



* la moyenne du Chaudron était… pic.twitter.com/MmSSIVx7j1 — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) October 11, 2023

