ASSE : Cafaro s'incline devant Batlles et fait une annonce qui va plaire aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ses deux passes décisives lors des deux derniers matchs

"Oui, ça fait du bien. C’est ce qu’on me demande : être décisif pour l’équipe. J’essaie de l’être le plus possible. Lors des deux derniers matchs, ça m’a souri. J’espère que ça va continuer."

"J'aurais peut-être mérité de sortir et le coach m’a laissé sur le terrain. Je lui ai bien rendu"

Sa célébration avec Batlles à Troyes

"Je n’ai pas fait un grand match, j’avais été malade toute la semaine, je n’avais pas les jambes. J'aurais peut-être mérité de sortir et le coach m’a laissé sur le terrain. Je lui ai bien rendu, d’où cette petite accolade."

D’un point de vue collectif, ça va mieux également ?

"C’est sûr que ces trois succès nous ont fait du bien. On a bien voyagé. Certes, le contenu est un peu moins bien, mais les points sont là et on avance dans ce championnat. C’est le plus important car ces résultats vont nous libérer au fil du temps. On a l’opportunité de vivre une belle semaine si on aborde bien ces rencontres."

Un vrai groupe est en train de se construire ?

"On est très solides. On le dit tous, dans le jeu ce n’est pas flamboyant, mais on est solides tous ensemble. Cette année, on gagne des rencontres qu’on aurait perdues la saison dernière. Ça nous fait avancer, au niveau comptable, on est bien."

Par quoi est passé ce rebond ?

"Par l’entraînement. On a travaillé ensemble. Il y a eu aussi un travail tactique qui nous a fait du bien. Ce changement de système a été facile à accepter, surtout qu'on a gagné des matchs. Sur un plan plus personnel, j’ai bien appréhendé le changement de rôle de piston à ailier. J’ai cette polyvalence qui me permet de jouer à plusieurs postes. Quand je joue en ailier, je suis plus haut sur le terrain et plus facilement dans les zones de finition. Ça m’offre la possibilité d’être plus décisif pour l’équipe."

"On sait qu’on doit faire de Geoffroy-Guichard une forteresse"

Que t'inspire cette semaine a trois matchs ?

"On a l’opportunité de vivre une belle semaine si on aborde bien ces rencontres. Après avoir pris 9 points sur 9 possibles à l'extérieur, on a envie de bien enchaîner à domicile pour voir où l’on sera au classement à la fin de la semaine. On sait qu'on est attendus à chaque match, ça sera important d’être performants à domicile. On sait qu’on doit faire de Geoffroy-Guichard une forteresse."

Propos retranscrits par le site officiel de l'ASSE.

Podcast Men's Up Life