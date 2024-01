ASSE : Cardona dévoile ses premières sensations en vert

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Arrivé à Saint-Etienne mercredi pour y passer la visite médicale préalable à son engagement, Irvin Cardona a pris part à sa première séance d'entraînement avec l'ASSE ce jeudi. Et a priori, les sensations sont bonnes pour l'attaquant de 26 ans, qui a passé la première partie de saison sur le banc d'Augsbourg. C'est ce qu'il a déclaré à la chaîne du club stéphanois :

"C'était plutôt bien"

"L'entraînement s'est plutôt bien passé, il y avait en plus les supporters qui étaient là. J'ai pu aussi en rencontrer quelques-uns. On a fait pas mal de jeux aussi, c'est toujours plaisant de jouer et de faire un peu de frappes quand on est attaquant. C'est un premier entraînement, la reprise pour moi aujourd'hui. C'était plutôt bien, j'étais bien. Il faut continuer encore dans les jours qui arrivent à augmenter le rythme progressivement. Mais ça devrait aller."

Premier entraînement et première impression pour Irvin Cardona ! 💚 pic.twitter.com/HtWHVf0k0x — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 4, 2024

