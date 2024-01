ASSE : Cardona rassure sur sa forme et lance un message aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Souffrant du mollet après un coup reçu contre Pau et incertain jusqu’à la veille du match contre Amiens, Irvin Cardona a donné des nouvelles de son état de santé face aux médias. L’attaquant prêté par Augsbourg, qui a encore effectué 72 minutes décevantes avant son remplacement par Nathanaël Mbuku, l’assure : il était bien apte à jouer.

Cardona l’assure : il est bientôt à 100%

« Comment je me suis senti personnellement ? Bien. J’avais encore des jambes quand je suis sorti. J’essaie de travailler au maximum pour être à 100%. Aujourd’hui, je m’en rapproche », assure l’ancien Brestois, qui semble quand même encore largement à court de rythme : « Forme ou pas forme ? Le plus important, c’est de gagner des matchs ».

Pour conclure, Irvin Cardona a évoqué l’impact du public de Geoffroy-Guichard, sans réelle crainte que la ferveur se retourne contre l’équipe et lui avec les résultats décevants : « Le public ne me fait pas peur, c’est un stade qui chante beaucoup, qui est beaucoup derrière les joueurs, on le sait. Ça doit être un plus pour nous, ça doit être un avantage et non un inconvénient. Ils sont là, ils chantent même quand on perd. À la fin ils sifflent car ils sont déçus, c’est normal. C’est à nous de franchir un cap et de changer cette mentalité. C’est nous sur le terrain. »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life