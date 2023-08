ASSE : ce que redoute vraiment Quevilly face aux Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

C'est un propos habituel. Notamment pour tous ceux qui désormais entraînent après une carrière de joueur. C'est le cas d'Olivier Echouafni, élément talentueux qui a connu le chaudron de Geoffroy-Guichard par le passé et qui va le retrouver demain avec sa formation de Quevilly. "C'est un honneur d'aller jouer dans un stade pareil. Saint-Etienne, c'est une histoire, une identité, le chaudron, l'un des plus grands palmarès du foot français. Donc oui, c'est un honneur."

"Les organismes ne sont pas habitués à ça."

Et pourtant, ce n'est pas ce que redoute principalement Echouafni. Ni l'ambiance, ni les supporters. Mais la température qui risque de sévir au sein du stade. "Si je dois avoir une inquiétude par rapport au match c’est sur les conditions climatiques qui vont nous attendre. Ce sont des choses dont on n’a pas l’habitude, on n’a pas vécu réellement d’été en Normandie et là, on va se retrouver avec une canicule annoncée, 33, 34, 35°C… Les organismes ne sont pas habitués à ça."

