ASSE : ces Verts qui pourraient jouer gros contre l'ESTAC

Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

"Ceux qui se croient installés vont devoir se réveiller" : voilà ce qu'a écrit Didier Bigard, notre confrère, ce lundi, avant le match ASSE-Troyes, ce soir. L'ancien responsable des sports au Progrès a bien noté les propos tenus par Olivier Dall’Oglio samedi en conférence de presse et sa ferme intention de faire jouer la concurrence. A une question « certains se croyaient-ils installés », Dall’Oglio a répondu « Inconsciemment, oui peut-être. Ça m’ennuierait que cela soit consciemment ». Pas de doutes, donc : "ODO", déçu de l'apport de certains cadres, n'hésitera pas à revoir leur statut en cas de nouvelles contre performances. Mais qui visait-il ?

Seul Larsonneur semble intouchable

Certainement pas Gautier Larsonneur, de loin l'élément le plus performant cette saison. Mais en défense, on peut penser que Dall'Oglio n'est pas franchement satisfait de son capitaine Anthony Briançon et de Dennis Appiah, deux joueurs expérimentés, rodés à la L1, qui peinent à être au dessus du lot et à tirer l'équipe vers le haut. Avec les bonnes prestations de Mickaël Nadé et le retour à venir de Dylan Batubinsika, Briançon semble sous la menace, et Appiah pourrait se retrouver en concurrence avec le revenant Yvann Maçon maintenant que Mahmoud Bentayg est de nouveau opérationnel, Léo Pétrot étant une autre option possible à gauche. Au milieu, Florian Tardieu sera absent ce soir contre Troyes, malade, mais Dall'Oglio attend forcément plus de Benjamin Bouchouari, Aïmen Moueffek, Lamine Fomba et Thomas Monconduit, aucun d'entre eux ne s'imposant vraiment. Surtout que le très prometteur Mathis Amougou est en salle d'attente, où il pourrait s'impatienter. Dans les couloirs, Mathieu Cafaro n'a guère été performant lui aussi ces derniers temps. Nathanaël Mbuku apporte une solution supplémentaire, mais Dall'Oglio pourrait aussi s'orienter vers un changement tactique et évoluer à deux attaquants avec le retour d'Ibrahim Sissoko, avec Irvin Cardona et Ibrahima Wadji qui peuvent tourner autour du Malien. Le Sénégalais sera absent ce soir contre Troyes. Cardona, très décevant depuis son arrivée début janvier, devrait quant à lui avoir une nouvelle chance.

