ASSE : le traumatisme d'Auxerre évacué, Chambost prévient Pau

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sur la victoire à Bourg-Péronnas

« Même contre une équipe d’une division inférieure, ça fait du bien de gagner pour casser cette spirale négative après nos deux revers. Ça a permis à des joueurs qui ont moins de temps de jeu, moi compris, de reprendre du rythme et de se montrer ».

Sur le match d’Auxerre

« Contre Auxerre, on n’a pas tout fait mal, mais notre adversaire a été très efficace, contrairement à nous. Cinq buts, ça fait lourd. On a pu passer à autre chose avec une autre compétition. Maintenant, on se concentre sur Pau pour relancer une série positive. On va tout faire pour que le scénario d’Auxerre ne se reproduise pas ».

« Les blessés ? Il y a des périodes comme ça dans une saison »

Sur les absences qui pèsent lourd

« Il y a des périodes comme ça dans une saison… Contre Angers, on a vu qu’on savait faire le match qu’il fallait malgré les blessés. C’est à nous de réitérer cette performance pour montrer que l’effectif est conséquent. Si l’on veut atteindre nos objectifs, on aura besoin de tout le monde ».

Une revanche face à Pau ?

« Dès qu’on perd un match, on se doit de faire mieux le match d’après. Revanche ? Je ne sais pas si c’est le terme. Nous, on va se concentrer sur l’équipe de Pau et on va tout faire pour gagner le match. La pression, quand vous voulez monter, elle est toutes les semaines. Il y a la même pression que toutes les semaines et on a hâte d’être samedi pour passer à autre chose. »

💬 "Relancer une série positive !"



C'est la volonté de Dylan Chambost qui souhaite repartir de l'avant en @Ligue2BKT avec #ASSEPAUFC (ce samedi, 15h) ! 💚👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 23, 2023

Podcast Men's Up Life