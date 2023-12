ASSE : Charbonnier avait fixé un objectif, il a volé en éclats !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

« Il faut faire de Geoffroy-Guichard une forteresse imprenable. Même si on peut se permettre quelques jokers. L’idée, c’est de rester invaincu à domicile et de grappiller un maximum de points à l’extérieur» : voilà ce qu'expliquait Gaëtan Charbonnier, l'attaquant de l'ASSE, dans un entretien au site de la L2, le 3 août dernier.

Les Verts ont le 14e bilan de L2 à domicile

C'était avant la 1ere journée de championnat et une défaite contre Grenoble (0-1) lors de laquelle l'ancien auxerrois avait raté un penalty. Six mois plus tard, l'ASSE, 10e de L2, présente le 14e bilan à domicile (3 victoires, 2 nuls, 4 défaites), elle qui reste sur 4 défaites de rang à Geoffroy-Guichard (en comptant le Coupe de France contre Nîmes) avant de terminer son année 2023 par la réception de Bastia, mardi soir.

🗣️ Gaetan Charbonnier veut être intraitable à Geoffroy-Guichard !



« Il faut faire de Geoffroy-Guichard une forteresse imprenable. Même si on peut se permettre quelques jokers, l’idée, c’est de rester invaincu à domicile et de grapiller un maximum de points à l’extérieur. »… pic.twitter.com/0ECvYjncAY — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) August 3, 2023

Podcast Men's Up Life