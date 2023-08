ASSE : Charbonnier envoie un message fort à Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

La reprise de la Ligue 2, c'est samedi, avec un alléchant ASSE-Grenoble. Un match que Gaëtan Charbonnier devrait débuter sur le banc car il n'est pas encore totalement remis de sa rupture des ligaments croisés début février. Mais quand il sera opérationnel, il a déjà fait savoir qu'il sera capable de s'adapter à n'importe quel partenaire en attaque, que ce soit Ibrahima Wadji ou Ibrahim Sissoko.

"C'est surtout aux autres attaquants que je m'adapte"

"C’est surtout aux autres attaquants que je m’adapte, a déclaré Charbonnier au site de la Ligue 2. Sur mes premiers mois ici, Jean-Philippe Krasso avait un peu le même registre que moi : lui aussi aime bien décrocher et participer au jeu. Il le faisait très bien et il avait déjà ses repères donc j’allais moins dans le cœur du jeu et je restais un peu plus haut pour fixer les défenseurs et lui laisser des espaces. Maintenant, Jean-Philippe n’est plus là mais Ibrahim Sissoko est arrivé, Ibrahima Wadji est toujours là… Il y a des profils différents mais complémentaires. Quant au système, ça ne change pas grand-chose pour moi."

"Ce qui va avoir une influence, c’est si on joue à deux attaquants sur la même ligne, l’un derrière l’autre… Mais on a la chance d’avoir un coach qui nous laisse pas mal de libertés. On s’adapte les uns aux autres. Par exemple, on sait qu’Ibrahima Wadji aime la profondeur là où Ibrahim Sissoko peut prendre la profondeur mais également jouer en pivot ou venir la demander dans les pieds."

