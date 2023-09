ASSE : Concarneau craint les Verts, des bagarres avec l'OL redoutées en Bretagne !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le match à Caen (2-1) samedi dernier a certainement constitué un tournant dans la saison de l'ASSE. Si les Verts s'étaient inclinés à d'Ornano, ils auraient vécu des jours compliqués, l'avenir de leur entraîneur, Laurent Batlles, ne tenant qu'à un fil. Mais ils se sont imposés, avec la manière, grâce à un remaniement tactique. Remontés au classement de Ligue 2, les Stéphanois inspirent de nouveau la crainte à leurs adversaires, comme Concarneau, chez qui ils se rendront samedi.

"On craint cette équipe..."

"Saint-Étienne est un gros du championnat, a déclaré le capitaine du promu, Guillaume Jannez. Sur les cinq premiers matches, on en a déjà affronté beaucoup de gros du championnat, que ce soit les Girondins de Bordeaux, le Paris FC, Bastia ou Caen. Ce sont tout de même des équipes qui prétendent, à peu près toutes, à jouer le haut du classement. C'en est encore une qui se présente à nous. On va essayer de faire bonne figure et de gratter quelque chose contre Saint-Étienne. On a pu voir leurs matchs, on a aussi pu voir leur effectif qui est un effectif assez complet, assez large, étoffé avec une grande force physique, avec beaucoup d'individualités. On a vu aussi qu'ils savaient très bien jouer ensemble. On craint cette équipe parce que c'est tout simplement une très bonne équipe de Ligue 2."

Le déplacement de supporters encadré... à cause de l'OL !

Par ailleurs, et il s'agit d'un gros coup bas vu le timing de l'annonce à la veille du match (afin de rendre toutes démarches impossibles !), la préfecture du Morbihan a pris un arrêté préfectoral encadrant le déplacement des supporters stéphanois et leur interdisant toute présence dans le centre ville de Lorient. En cause ? De possibles affrontements entre fans des Verts et de l'OL alors que Lyon joue son match le même jour à Brest, à seulement 137 kms de là.

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

