ASSE : coup dur en vue pour Yvann Maçon ?

Prêté cette saison au Maccabi Tel Aviv par l'AS Saint-Étienne, Yvann Maçon a fait son retour chez les Verts dès cet hiver en raison de la situation en Israël. Mais on ne sait pas encore si l'ancien joueur du Paris FC finira la saison avec le club du Forez ou s'il va retrouver un nouveau point de chute lors de ce mercato hivernal, les dirigeants stéphanois n'ayant pas encore pris leur décision concernant son avenir.

Un match avec les Verts et son départ cet hiver est impossible

Problème, et ce sont nos confrères de Peuple Vert qui le soulignent, si Yvann Maçon venait à jouer un match officiel avec l'ASSE durant le mois de janvier, il ne pourrait pas rejouer de la saison avec un autre club et ne pourrait donc plus quitter le club forézien cet hiver puisque le règlement de la FIFA n'autorise un joueur à jouer qu'avec deux clubs différents maximum durant une saison. L'état-major de l'ASSE va donc devoir vite trancher l'avenir du joueur de 25 ans.

