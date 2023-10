ASSE : coup dur pour les Verts en vue de la Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Plus rien ni personne ne semble arrêter la remontada de l’ASSE ! Samedi, les Verts sont allés chercher une troisième victoire d’affilée à l’extérieur face à l’ESTAC, qui a dominé toute la rencontre avant de se faire contrer par Aïmen Moueffek dans le money time (0-1). S’il a manié le second degré pour débuter son analyse du match, Patrick Guillou s’est ensuite recentré sur le nouveau pragmatisme impulsé par Laurent Batlles. « Le constat est simple : l’enjeu est privilégié au beau jeu, a-t-il affirmé dans Le Progrès. État d’esprit retrouvé, collectif concerné par le travail défensif, bloc compact, densité dans le couloir de jeu direct et réduction de l’espace entre les lignes et les joueurs. Une recette qui semble parfaitement fonctionner dans le championnat de Ligue 2. »

« Ce football ne suffira pas pour l’élite »

Malheureusement pour l’ASSE, Guillou estime que les qualités affichées par les Verts ces derniers temps ne devraient pas pouvoir suffire pour remonter tout de suite en Ligue 1. « Ces victoires au forceps ne doivent pas empêcher d’analyser le contenu avec lucidité. Ce football proposé ne suffira pas pour accéder directement à l’élite, poursuit l’ancien défenseur. Les Verts devront se montrer plus convaincants dans le contenu, dans l’utilisation du ballon, dans la conservation et la progression. Mais chaque chose en son temps… »

