ASSE : Dall'Oglio a ciblé le gros problème des Verts contre Amiens

C'est un Olivier Dall'Oglio très déçu qui s'est présenté il y a quelques minutes au micro de beIN. Contre Amiens (0-1), l'entraîneur des Verts a concédé sa première défaite après quatre matches comme coach des Verts. Et quatre jours après le succès à Pau (1-0), il ne s'attendait pas à un tel scénario. S'il a endossé une partie des responsabilités de ce revers, il a également pointé du doigt le manque d'intentions de son équipe.

"Je pensais qu'on allait faire un autre match"

"On ne vit pas bien cette première défaite. C'est cruel. Je pensais qu'on allait faire un autre match. C'est ma responsabilité car je n'ai pas fait les bons choix en première mi-temps. On a fait une entame moyenne, on avait un rythme trop lent. J'aurais pu sortir d'autres joueurs que Moueffek et Bouchouari à la pause. On a été très lent pour sortir de derrière, très lent dans le mouvement, il y a eu très peu d'appels, trop d'erreurs techniques. Des actions ont été cassées à cause d'une certaine fébrilité technique. Trente-neuf centres ? Ça n'a pas été fructueux. En deuxième mi-temps, on a eu des demi-occasions. On n'a pas été assez précis. Changer de système ? Il y a beaucoup de possibilités. Ce n'est pas un souci tactique mais un souci d'intention. A Pau, on a joué avec un attaquant en moins et on a eu plus d'occasions. C'est d'abord une question de volonté et de détermination."

