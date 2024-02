ASSE : Dall'Oglio a fait une autre victime que Charbonnier et Lobry

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Exit Gaëtan Charbonnier et Victor Lobry. Les deux joueurs n'entraient pas dans les plans d'Olivier Dall'Oglio et ils ont plié bagages cet hiver. Charbonnier a pris la direction de Bastia et Lobry a filé à Guingamp.

Rivera écarté

Tous deux étaient en fin de contrat au moins de juin. C'est aussi le cas de Maxence Rivera. Annoncé partant cet hiver, le jeune attaquant prêté au Puy l'an dernier avait plutôt bien fini l'année 2023 sous les ordres de Laurent Batlles. Mais depuis l'arrivée d'"ODO", il n'apparait plus dans le groupe stéphanois. Ce qui était encore le cas ce samedi pour le déplacement à Dunkerque. Le joueur est "tricard", selon les dires du site Poteaux-Carrés.

