ASSE : Dall’Oglio a reçu un joli lot de consolation après Laval

Pour son premier match de l'année 2024, l'ASSE n'a pu faire mieux que match nul samedi face à Laval (0-0). Un point que les Verts doivent avant tout à Gautier Larsonneur, encore décisif, et un moindre mal vu les occasions mayennais et le peu de travail qu'a eu Samassa dans les buts lavallois.

9 clean sheets cette saison

Après 20 journées de L2, l'ASSE a glissé à la 11e place de son championnat mais elle s'appuie sur la 5e défense et compte 9 clean sheets, dont deux en trois matches sous l’ère Dall'Oglio. On se rassure comme on peut, le tout avant d'aller défier le Pau FC mardi prochain, 2e meilleure attaque avec ses 34 buts inscrits...

