ASSE : Dall'Oglio a reçu une mauvaise nouvelle avant Dunkerque

Parti disputer la CAN 2024 avec le Mali, Ibrahim Sissoko s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition, sa nation s'étant imposé ce mardi face au Burkina Faso (2-1) en huitième de finale. En quart de finale, le numéro 9 des Verts et les Aigles affronteront la Côté d'Ivoire.

Si c'est une bonne nouvelle pour Ibrahim Sissoko, c'en est une moins bonne pour l'entraîneur stéphanois, Olivier Dall'Oglio, qui ne pourra donc pas compter sur le retour de l'ancien Sochalien pour le déplacement ce samedi (15h) sur la pelouse de Dunkerque, comptant pour la 23e journée de Ligue 2.

Pour résumer

Tout comme Karim Cissé avec la Guinée et Dylan Batubinsika avec la République démocratique du Congo, Ibrahim Sissoko s'est qualifié avec le Mali pour les quarts de finale de la CAN 2024 et ne fera donc pas son retour à l'ASSE d'ici le match contre Dunkerque.