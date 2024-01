ASSE : Dall'Oglio a son plan pour Amougou

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Elu 3e meilleur joueur de la Coupe du monde U17, le jeune milieu de terrain stéphanois Mathis Amougou est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens et il n'est sous contrat que jusqu'en juin 2025. Comme il est déjà le joueur le plus bankable de l'ASSE, et que le club ne roule pas sur l'or, il est probable que son avenir se dessine rapidement sous d'autres cieux.

Il va intégrer la rotation

Mais sur cette fin de saison, c'est bien sous le maillot vert que le milieu devrait évoluer. Et en L2 plutôt qu'en N3. S'il ne l'a pas convié dans le groupe lors de ses deux premiers matches sur le banc, Olivier Dall'Oglio compte en effet s'appuyer sur le joueur, qui a effectué la reprise avec le groupe. Pour lui faire de la place, le club espère se séparer de Victor Lobry et Thomas Monconduit d'ici la fin du mois.

