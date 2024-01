ASSE : Dall'Oglio annonce deux retours et six absents pour Amiens

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Cafaro et Rivera de retour

"Mathieu Cafaro qui était malade et qui avait rechuté, va bien. Il intègre le groupe. On commence à avoir un groupe plus étoffé. Maxence Rivera est à la disposition du groupe pour ce match-là."

Des nouvelles de Bentayg et Green

"Mahmoud Bentayg a d'abord repris partiellement, aujourd’hui il a pu reprendre entièrement. Dans les semaines à venir, il est possible qu’il revienne. Il a énormément travaillé physiquement. Un gros travail a été effectué avec les kinés. Il a besoin de retrouver des repères et de retrouver le terrain. Étienne s’est fait un peu mal au genou, ce n’est pas grand chose, il a passé des examens il n’a pas grand chose mais on l’a arrêté quelques jours." Deux forfaits pour Amiens qui viennent s'ajouter à celui de Stéphane Diarra et aux absences de Dylan Batubinsika, Ibrahim Sissoko et Karim Cissé, toujours en Côte d'Ivoire pour disputer la CAN 2024.

"À nous de montrer qu'on est capable d'enchaîner"

La victoire contre Pau et le match face à Amiens

"À Pau, tout n'a pas été parfait, mais on a vu un collectif. On a senti quelque chose en plus. À nous de montrer, ce samedi face à une équipe plutôt en forme, qu'on est capable d'enchaîner."

Les axes de progression

"Avant de parler d'enchaîner les victoires, je veux d'abord enchaîner des performances. On a encore des marges à aller chercher, notamment sur le plan offensif."

Propos retranscrits par Envertetcontretous et le compte Twitter officiel de l'ASSE.

— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 26, 2024

