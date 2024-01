ASSE : Dall’Oglio annonce un renfort de poids à Pau et a déjà été rassuré par Mbuku

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Olivier Dall’Oglio a donné des nouvelles de son groupe avec une information importante : le retour d’Ibrahima Wadji ! « Ibrahima Wadji sera dans le groupe, on sent que ça va mieux, a indiqué l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse. Cela fait une bonne semaine qu’il s'entraîne complètement avec nous. On a deux matchs rapprochés, il faut faire attention. En tout cas, il semble avoir retrouvé ses jambes mais sur un match entier ce n'est pas encore possible, je compte le gérer sur les deux matchs de la semaine. » Si Dylan Batubinsika, Karim Cissé et Ibrahim Sissoko sont à la CAN, le coach de l’ASSE a rappelé qu’Anthony Briançon avait purgé sa suspension et que Mahmoud Bentayg, pas encore en séance collective, sera absent demain à Pau (20h45).

Mbuku a déjà rassuré Dall'Oglio

De son côté, Nathanaël Mbuku, arrivé hier, pourrait faire le déplacement dans le Béarn. « On saura dans la journée si son contrat est homologué et si on ne le sait pas aujourd'hui, on le saura demain, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Evect. Cela ne dépend plus de nous mais de la Fédération Allemande de Football. C'est juste administratif, normalement il n'y aura pas de souci. Si son contrat est homologué, il sera dans le groupe, il est apte. Il a fait des entrainements, des matchs amicaux, pas en entier, mais j’avais vu une vidéo d’un de ses derniers matchs et il avait mis du peps. Ça m’a rassuré. »

🎙️ Olivier Dall’Oglio avant #PAUFCASSE 🏥 : "Ibrahima Wadji sera dans le groupe. Mahmoud Bentayg, pas encore en séance collective, sera absent. On attend un retour administratif concernant la qualification de Nathanaël Mbuku." pic.twitter.com/AQHNdJYe2c — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 22, 2024

Podcast Men's Up Life