ASSE : Dall’Oglio annonce une pluie de bonnes nouvelles avant Dunkerque

ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Battue à domicile par le SC Amiens lors de sa dernière sortie, l’ASSE devra rattraper le temps perdu ce samedi à Dunkerque (15h). Pour ce faire, Olivier Dall’Oglio pourra compter sur l’intégralité de son effectif !

« Tout le monde est sur le pont pour ce rendez-vous, a déclaré le coach de l’ASSE en conférence de presse. Mahmoud Bentayg, qui est avec nous en séance depuis quelques jours, devrait évoluer avec l’équipe réserve. » Pour rappel, Dylan Batubinsika, Karim Cissé et Ibrahim Sissoko sont encore à la CAN.

« On manque encore de jeu direct »

Par ailleurs, Dall’Oglio s’attend à une belle adversité dans le Nord. « On s’attend à beaucoup d’énergie en face de nous, a-t-il ajouté. Avec ses récents résultats, et à domicile, Dunkerque pourrait être ambitieux. (…) Dans notre construction du jeu, il faudra être plus rapide. On manque encore de jeu direct. »

🎙️ Olivier Dall'Oglio avant #USLDASSE

