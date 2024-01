ASSE : Dall'Oglio attend plus d'une recrue estivale

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Prêté cette saison sans option d'achat à l'AS Saint-Étienne par Lorient, Stéphane Diarra a montré des choses intéressantes en début de saison puis est clairement rentré dans le rang. Auteur de 0 but et 0 passe décisive en 11 matchs disputés, l'Ivoirien ne s'est toujours pas montré décisif sous le maillot forézien.

"C'est à moi de voir de remettre Diarra sur les bons rails"

Invité ce lundi soir de l'émission 100% Sainté sur France Bleu Saint-Étienne Loire, l'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, a révélé en attendre plus du joueur prêté par les Merlus. "C'est un garçon qui est prêté, qui ne dégage pas son plus grand potentiel. C'est un joueur que je suivais lorsqu'il était au Stade Rennais. Déjà à l'époque, le Stade Rennais voulait le prêter pour l'aguerrir parce qu'il était un peu jeune. Aujourd'hui, j'attends bien évidemment beaucoup plus de Stéphane Diarra. C'est un garçon qui va très vite, qui est capable de prendre la profondeur. Il a eu plusieurs petites blessures qui ont coupé un peu son élan. Je pense que j'ai retrouvé un Stéphane Diarra un peu en manque de confiance. Un attaquant en manque de confiance, ce n'est pas un très bon attaquant. C'est à moi de voir avec lui, de le remettre sur les bons rails là-dessus parce que je pense qu'il a du potentiel." Le message est passé.

