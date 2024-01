ASSE : Dall'Oglio annonce un forfait contre Laval et fixe ses attentes

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lors de son point presse avant son 3e match avec l'ASSE contre Laval, samedi, Olivier Dall'Oglio était en conférence de presse ce jeudi à L'Etrat. Le coach des Verts a révélé un forfait : celui de Stéphane Diarra. "Stéphane Diarra est touché après avoir pris un coup sur son genou face au GF38. On attend l'IRM", a confié l'Alésien, qui a indiqué qu'Ibrahima Wadji ne serait pas dans le groupe même si son retour se rapproche à grands pas.

"J'attends beaucoup de ce match"

Concernant Laval, le successeur de Laurent Batlles a fait part de ses attentes. "Je veux de l’intensité, du courage, de la concentration. Ce ne sera pas un match de tout repos. On compte des absents mais c’est justement une opportunité pour certains joueurs. J’attends beaucoup de ce match !" Un match qui devrait marquer les grands débuts d'Irvin Cardona sous le maillot vert. En l'absence de Wadji, d'Ibrahim Sissoko parti à la CAN et de Gaëtan Charbonnier, libéré par les Verts à six mois de la fin de son contrat et attendu à Bastia où il devrait s'engager jusqu'en juin 2025, l'ancien brestois devrait évoluer en pointe, sans doute avec Dylan Chambost et Mathieu Cafaro sur les côtés. Faute d'autres options offensives...

