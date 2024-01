ASSE : Dall’Oglio dévoile son groupe pour Pau, il y a pleins de surprises !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

À la surprise générale, Mathieu Cafaro, malade, Etienne Green et Maxence Rivera, blessés, ne figurent pas dans le groupe retenu par Olivier Dall'Oglio et sont donc forfaits pour affronter Pau. Fraîchement arrivé chez les Verts, Nathanaël Mbuku est, lui, présent pour la première fois avec le groupe stéphanois. Enfin, à noter que Thomas Monconduit n'est plus écarté par le coach des Verts et fait donc son retour.

Le groupe de l’ASSE : Larsonneur, Dreyer - Pétrot, Appiah, Nadé, Briançon, Maçon, Djile Nokoue - Chambost, Tardieu, Moueffek, Fomba, Bouchouari, Monconduit, C. Fall - Wadji, Cardona, Mbuku.

