ASSE - Annecy : Dall'Oglio donne des nouvelles de Briançon et explique la sortie de Nadé

Et de trois victoires consécutives! L'ASSE a poursuivi sa belle série et sa remontée au classement samedi en dominant Annecy (2-1). Même si les Verts se sont fait peur sur la fin, ils ont tenu bon. Mais Olivier Dall'Oglio est revenu en conférence de presse sur les sorties en fin de match de ses défenseurs Anthony Briançon et Mickaël Nadé, à 2-0...

Examens programmés pour Briançon

"Anthony a des douleurs à l’adducteur. Et j’ai des gars derrière. Micka a fait un gros match mais il commençait à souffrir physiquement." Briançon s'est quant à lui voulu rassurant... "Je m'étais fait mal à l’adducteur à Angers. Je n'ai pas voulu prendre de risques. J’ai senti tout le match. Je ne suis pas inquiet, mais ça a tiré sur ma dernière intervention. On va faire des examens. On va voir."

ASSE 2️⃣-1️⃣ Annecy



Sans être spectaculaires, des Verts efficaces l’emportent à Geoffroy Guichard.



Trois victoires consécutives pour les stéphanois qui enchaînent.



▶️ https://t.co/hmuBiViH8o pic.twitter.com/kx7CFdHPFL — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) February 24, 2024

