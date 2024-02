ASSE : après Angers, Dall'Oglio fait deux révélations sur le déclic des Verts et sur Cardona

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE se déplaçait ce samedi à Angers où elle a confirmé sa large victoire contre Troyes (5-0), en s'imposant sans trembler face au SCO (3-0). Un match plein qu'Olivier Dall'Oglio est venu commenter au micro du diffuseur. "Le travail commence à payer, a-t-il glissé. On manquait de confiance mais aujourd'hui, on a posé des jalons. On a des principes de jeu, un bon état d'esprit, une défense très solide. On s'appuie dessus. Il y a eu une prise de conscience énorme des joueurs et ils montrent d'autres valeurs, d'autres qualités. Après Dunkerque, ils ont analysé leur match entre eux, avec l'analyste vidéo. C'est eux qui nous ont fait leur retour, on a inversé les rôles. Depuis, ils montrent autre chose."

"Cardona avait à coeur de montrer autre chose"

Et à l'Alésien d'évoquer le doublé d'Irvin Cardona, qu'il avait choisi de titulariser... "Irvin avait montré de bonnes choses à l'entraînement et ma petite flamme intérieure m'a aussi incité à le faire débuter. Irvin avait eu des occasions lors des derniers matches mais il avait été un peu hésitant. Il avait à coeur de montrer autre chose."

