ASSE : Dall'Oglio pointe cinq joueurs après Bastia

Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Invaincu depuis son arrivée à l'ASSE, en deux matches (une victoire, un nul), Olivier Dall'Oglio a indiqué après la victoire contre Bastia (3-2) lundi soir qu'il y voyait un peu plus clair sur le chantier qui l'attend chez les Verts. L'Alésien entend recruter au Mercato et les besoins ont été ciblés : au moins trois recrues sont attendues en janvier, avec en priorités un attaquant, un ailier et un latéral droit. Mais ODO a aussi confirmé ce qu'il avait annoncé dès son arrivée : il n'est pas là pour faire des cadeaux.

Charbonnier, Monconduit, Diarra, Nadé et Fomba montrés du doigt

Il n'en a pas fait à ses remplaçants, hier, en pointant leurs entrées en jeu décevantes..."C’est dur d’entrer pour les remplaçants, mais ils doivent amener encore plus. C’est un axe de travail mais je reste satisfait de l’état d’esprit", a-t-il expliqué. Charbonnier, Monconduit, Diarra, Nadé et Fomba sont les joueurs concernés.

