ASSE : Dall’Oglio reçoit deux premières bonnes nouvelles avant Laval

Piteusement sortie de la Coupe de France, l’ASSE va observer une trêve de trois semaines et ne reprendra la compétition que le 13 janvier prochain, face à Laval (15h). Une rencontre pour laquelle les Tangos devraient être privés de deux atouts de taille dans leur effectif.

Journaliste pour Oxygène Radio, Cyprien Legeay affirme que l’entraîneur Olivier Frapolli devra en effet composer sans le gardien malien Mamadou Samassa et le latéral tunisien Amin Cherni, tous deux fortement pressentis pour disputer la CAN en janvier-février.

🟠⚫️ Mamadou Samassa 🇲🇱 et Amin Cherni 🇹🇳 sont présélectionnés avec le mali et la Tunisie pour la CAN (13 janvier au 11 février). Selon leurs parcours et celui du Stade lavallois en Coupe de France, ils pourraient manquer jusqu'à 7⃣ rencontres avec les Tango.