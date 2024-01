ASSE : Dall’Oglio reçoit un double message fort de ses jeunes

Respectivement rentrés à la 74ème et à la 78ème minutes du match ASSE – Stade Lavallois, Mathis Amougou et Maxence Rivera ont encore marqué des points ce dimanche aux yeux d’Olivier Dall’Oglio.

Comme Darling Bladi, le milieu de l’équipe de France U17 et l’ailier stéphanois sont redescendus prêter main forte à l’équipe réserve pour la réception du club des Hauts-Lyonnais en National 3. Titularisés, les deux joueurs ont même marqué chacun un but pour la victoire 2-0 des Verts sur ce match. Un succès qui permet aux Verts de revenir sur le podium de leur championnat.

Ce fut d’ailleurs un bon week-end pour la formation verte puisque l’équipe U19 s’est qualifiée en 16ème de finale de la Coupe Gambardella même si ce fut compliqué sur le terrain de la Jeune Entente Toulousaine (0-0, 5-4 aux tab). Le rêve d’un nouveau sacre est donc à nouveau possible à l’ASSE après la victoire de 2019.

