ASSE : Dall'Oglio tacle ses joueurs après la défaite à Dunkerque

A Dunkerque, l'ASSE devait faire oublier sa défaite contre Amiens (0-1). Elle n'y est pas parvenue dans le Nord, en s'inclinant en fin de match après une nouvelle prestation très décevante (1-0). Au micro du diffuseur, Olivier Dall'Oglio ne s'est pas caché derrière le corner inexistant qui a permis à Dunkerque de l'emporter.

"Il nous manque cette détermination"

"C'est vrai que Dunkerque marque sur un corner et qu'il n'y avait pas corner. On n'a pas compris, c'est une erreur grossière, mais on ne va pas se cacher derrière ça, a commenté l'Alésien. On doit faire mieux. Il y a de la fébrilité dans le jeu, on perd beaucoup de ballons. On manque d'efficacité devant, mais on doit faire mieux dans l'agressivité, dans la détermination. Notamment sur les coups de pied arrêtés. Depuis que je suis là, on a un nombre de corners, de coups francs... Pourtant on les travaille. Mais soit c'est mal tiré soit il n'y a personne à la tombée du ballon. Il manque cette détermination. Il manque plein de choses." Plutôt lucide, "ODO"...

