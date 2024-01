ASSE : Dall’Oglio tire plusieurs motifs de satisfaction après la victoire à Pau

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE est de retour dans la course à la montée. Victorieux à Pau hier grâce à un coup-franc de Dylan Chambost (1-0), les Verts se sont rapprochés du Top avant le prochain match de ce week-end. Olivier Dall’Oglio s’en frotte les mains. « On a vu une progression déjà, ça, c'est intéressant, a-t-il commenté en conférence de presse. Non, ça n’est pas le match parfait, on a fait une entame je trouve un peu timorée, où on a laissé un peu trop d’espaces à l’équipe de Pau. Après heureusement on s’est repris et on a été solide. On a été sérieux. On met un joli but sur coup-franc, c’est ce qui a fait la différence. Mais on a vu deux équipes sur un match assez équilibré, qui jouaient. »

« On va dire que ça se construit »

Lancé sur les occasions ratées de doubler la mise, le coach de l’ASSE préfère retenir le positif. « Oui, c’est sûr qu’il y a eu des occasions mais eux aussi en ont eu sur le premier quart d’heure. Mais sur la deuxième mi-temps, si on joue un peu plus juste, on peut mettre le 2/0. Mais je trouve que de gagner 1/0 aussi, ça prouve qu’on est solide, qu’on a un mental, et ça, ça me plaît bien, a-t-il ajouté. On a senti qu’il y avait quelques connexions qui commençaient à arriver, même si nous on est exigeant sur le banc et on trouvait que notamment devant il y avait vraiment des choses à faire, si on avait été un peu plus précis. Mais on va dire que ça se construit. »

⚽️ ASSE : un coup franc qui vaut trois points... les notes des Verts à Pau #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/YisGZZUe33 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 24, 2024

