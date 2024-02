ASSE : un retour inattendu pour affronter Dunkerque ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Une semaine après une surprenante défaite à domicile contre Amiens (0-1), l'ASSE doit repartir de l'avant cet après-midi à Dunkerque (15h). Pas le choix pour les Verts, redescendus à la 10e place du classement de Ligue 2. Pour ce déplacement dans le Nord, Olivier Dall'Oglio devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ et notamment au milieu de terrain.

Monconduit n'a joué que 227 minutes depuis août

La semaine dernière, il avait montré son mécontentement à l'égard de ses milieux en sortant Benjamin Bouchouari et Aimen Moueffek dès la pause. Selon Evect, ce dernier devrait être à nouveau titularisé mais le premier nommé devrait rester sur le banc et être remplacé par Thomas Monconduit. Une surprise car l'ancien Amiénois, poussé vers la sortie depuis un an, n'a joué que 227 minutes depuis la fin août. Mais face à l'urgence de résultats, Dall'Oglio semble prêt à lui redonner sa chance.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Découvrez le onze probable de l'ASSE face à Dunkerque 👇 #ASSE https://t.co/FEMlQrosjO — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 3, 2024

Podcast Men's Up Life