Bordeaux - ASSE : Dall’Oglio passe commande pour le Mercato, Larsonneur raconte son arrêt fou

Sur le match à Bordeaux

« Je retiens deux choses de ce match. Le point déjà, qui est important car c’est un point de bascule pour nous et cela permet de casser la dynamique. Ensuite la deuxième mi-temps car on a souffert. Bordeaux a été dominateur mais on a montré quelques qualités au niveau de l’état d’esprit. C’est ce que je voulais voir en priorité et je l’ai vu. Je veux le revoir ».

Sur les points d’amélioration

« Si on n’a pas fait la meilleure des deuxièmes mi-temps, par rapport à la première qui était intéressante, c’est parce qu’on n’a pas su garder le ballon. On n’a pas eu la possession. Je pense que sur la fin du premier acte, on a perdu quelques ballons qui nous ont fait douter. On est rentré en deuxième période avec un peu de fébrilité et je pense que Bordeaux a monté son niveau à ce moment-là et ça nous a mis en difficulté. On a perdu le fil. On a fait que défendre ».

Sur la prestation de Larsonneur

« Gautier a fait le match qu’il fallait. Il est là pour ça mais il a fait un très très bon match. Après, je félicite tous les autres joueurs. Dans la situation où l’on est, ce n’est pas évident. Il manque un peu de coordination mais j’ai vu des garçons qui ne voulaient pas prendre de buts. Cela a été chaud mais on n’a pas pris de buts ».

Larsonneur : « J’ai fermé les yeux, j’ai fait un arrêt » Gautier Larsonneur : « Il y a un joueur de Ligue 2 BKT, Mathias Autret, qui me disait « les meilleurs arrêts tu les fais quand tu fermes les yeux ». J’ai fermé les yeux et j’ai fait un arrêt. C’est un arrêt qui compte, qui permet de ramener des points. Quand je vois sur les images comment mes coéquipiers se sont dépouillés… Tout seul je n’aurais pas pu faire grand-chose (…) On s’est arraché pour aller prendre ce point (…) L’arrivée d’un nouveau coach, c’est un nouvel élan ».

Il réclame 3-4 renforts cet hiver

Sur le Mercato à venir

« On va en rediscuter car je pense qu’il n’y a rien de défini. Pour moi, il faut étoffer ce groupe. Il y aura certainement un attaquant, dans la profondeur. C’est ce qu’on a dit et qu’on va rechercher. Il y aura surement des latéraux ou au moins un latéral. S’il peut jouer sur les deux côtés, ce sera bien aussi. On a des blessés pour quelques temps, Bentayg notamment. C’est un peu embêtant. On aura besoin de savoir s’il faut aussi renforcer l’attaque sur les côtés pour mettre du nombre ».

Sur les départs à la CAN

« La CAN ? Cela inquiète tous les coachs… et moi je fais partie des coachs ».

