ASSE : Debuchy, Perrin, Cabella, Beric... Jessy Moulin présente l'équipe type de sa carrière

"Si j'avais dû composer l'équipe type des joueurs les plus forts avec qui j'ai joué, j'aurais mis Payet, M'Vila, peut-être Saliba et Fofana. Mais l'équipe type de mes meilleurs potes, c'est plus sympa! Je me mets dans les buts évidemment. Après, derrière, on va mettre Debuchy parce que je l'adore, un guerrier, un super mec, et de l'autre côté on va mettre "KMP". C'est pas un latéral, mais s'il n'est pas content c'est pareil ! C'est le parfait couteau suisse et sa chanson, je la kiffe. En défense centrale, je mets mon "Jipé" Mignot, histoire de se raconter des blagues entre deux corners, et Loïc Perrin, forcément. Loïc, s'il ne s'était pas blessé à 20 ans, il n'aurait pas fait sa carrière à "Sainté". Quel joueur !

"En coach on va mettre Baup, c'est grâce à lui que tout avait commencé pour moi"

Au milieu, je mets le trio Clément-Lemoine-Cohade, trois "chiens". Avec des gars comme eux, tu peux aller à la guerre, ils vont au charbon, ils gueulent, ce sont des bons joueurs et des gagneurs, des leaders. En plus, avec cette équipe là, tu es sûr de faire de bonnes parties de tarot ! En 10, Cabella, hyper généreux et talentueux. Et devant, mon Robert (Beric), un tueur devant le but, un renard des surfaces, avec Aubame. Lui, même à l'entraînement il régalait. Un monstre. Avec Max Gradel et lui, on prolongeait les séances. Ils me canardaient tous les jours. On se régalait. En coach, on va mettre Elie Baup. C'est grâce à lui que tout avait commencé pour moi, c'est lui qui m'avait fait signer pro. Sur le banc, on va faire une place à Vincent Pajot, à "Flo" Tardieu. Ilic de Troyes aussi, Alessandrini avec qui j'ai joué à Clermont. Et en doublure, Rayan Bouallak."

Son équipe type : Moulin - Debuchy, Perrin, Mignot, Monnet-Paquet - Lemoine, Clément, Cohade - Cabella - Aubameyang, Beric.

