ASSE : Debuchy remercie encore le peuple vert et fait une révélation surprenante

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Retraité des terrains depuis pile quinze jours et une défaite de Valenciennes à Saint-Etienne (0-2), Mathieu Debuchy a accordé une interview à La Voix du Nord ce vendredi. Dedans, le désormais ancien latéral droit de 37 ans a une nouvelle fois remercié les supporters stéphanois pour leur formidable ovation le 2 juin, lui qui a joué trois ans et demi dans le Forez (janvier 2018-juin 2021), mais il a aussi révélé que son genou droit était arrivé en bout de course, à tel point que c'est le chirurgien qui lui a conseillé de prendre sa retraite !

"A Saint-Etienne, c’était incroyable"

"Je ne pouvais pas le dire car il restait encore des matchs à jouer et je ne voulais pas que les équipes adverses puissent en profiter mais j’ai des douleurs au genou droit, je prenais même des anti-inflammatoires pour m’entraîner. En mars, j’ai vu un chirurgien qui m’a dit d’arrêter en fin de saison sinon la prothèse allait arriver dans pas longtemps. C’était obligatoire. Je n’ai plus de cartilage sur le genou, le ménisque est fissuré en trois endroits. J’étais déjà dans une réflexion et ce verdict a accéléré la décision même si je pense que c'était le bon moment. A Saint-Etienne, c’était incroyable, Je ne pensais pas finir comme ça. Mes parents étaient là, ma femme et mes enfants aussi. L’accueil des supporters m’a beaucoup touché. Je n’ai fait que trois ans et demi à Saint-Etienne mais je me suis vraiment rendu compte que j’avais marqué les gens."

Les résultats de l'AS Saint-Etienne en 2022-23

🎙️ Mathieu Debuchy : « Saint-Etienne, c’était incroyable, Je ne pensais pas finir comme ça. (...)



L’accueil des supporters m’a beaucoup touché. Je n’ai fait que 3 ans et demi à Saint-Etienne mais je me suis vraiment rendu compte que j’avais marqué les gens. »



(La Voix du Nord) pic.twitter.com/ABNnWCg5qr — Actu Sainté (@actusainte) June 16, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Mathieu Debuchy a adoré ses adieux au monde du football, à l'occasion d'un déplacement de Valenciennes à Saint-Etienne, où il a joué trois ans et demi. Les supporters verts lui ont réservé une ovation magistrale qui l'a beaucoup touché.

Raphaël Nouet

Rédacteur