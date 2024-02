ASSE : Dennis Appiah appuie là où ça fait mal après la défaite à Dunkerque

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

A Dunkerque, l'ASSE devait faire oublier sa défaite contre Amiens (0-1). Elle n'y est pas parvenue dans le Nord, en s'inclinant en fin de match après une nouvelle prestation très décevante (1-0). Au micro du diffuseur, Dennis Appiah ne s'est pas caché derrière le corner inexistant qui a permis à Dunkerque de l'emporter.

"On n'est pas clinique"

"On ne va pas parler du corner parce que juste avant, Gautier (Larsonneur) fait un bel arrêt. On n'est pas clinique. On a des occasions mais on ne marque pas. Ce n'est pas tactique, le coach fait des changements. Mais il faut marquer des buts. Pourtant on travaille, on essaye. Mais pour l'instant ça ne tourne pas du bon côté."

⏱️ Lamentable, l'arbitrage et la performance collective.



L'ASSE joue maintenant le ventre mou de Ligue 2, qui l'eut cru il y a 5 ans.#USLDASSE pic.twitter.com/ibu7YK9kK8 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) February 3, 2024

