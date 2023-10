ASSE : même en sélection, Batubinsika a une pensée pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

A l'instar de plusieurs de ses coéquipiers stéphanois, Dylan Batubinsika a rejoint sa sélection. Ce vendredi soir, il affrontait la Nouvelle Zélande avec la République Démocratique du Congo, à Murcie, (match nul 1-1) avant de croiser le fer avec l'Angola la semaine prochaine. Deux rencontres amicales que le défenseur central prend très au sérieux, même s'il garde l'ASSE dans un coin de sa tête, comme il l'a expliqué à Evect.

"Revenir frais à Saint-Étienne"

"Cette trêve, ça ne va pas être trop de repos puisqu’il y a ce rendez-vous avec ma sélection. On a deux matches, un premier en Espagne contre la Nouvelle-Zélande et un au Portugal contre l’Angola. Il faudra être prêt pour ces deux échéances, je prendrai le temps de jeu que le sélectionneur me donnera mais en tout cas je prends ça comme un bol d’air frais aussi. Changer un peu son quotidien, croiser d’autres joueurs, un autre staff, c’est valorisant pour un footballeur. Ce sont deux matchs amicaux, mais ça reste de la compétition. Il faudra aussi avoir l’intelligence de bien récupérer pour revenir frais à Saint-Étienne."

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #1



💚 L’attente du peuple vert ! 💚



👴 Ancien : Christian Synaeghel

🐆 Hommage : Salif Keita s’en est allé

🆕 Les nouvelles têtes de l’ASSE



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/Ab0M2wuszH pic.twitter.com/lzNZBhySPk — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 21, 2023

Podcast Men's Up Life