ASSE - Laval : des premiers indices ont fuité sur le onze des Verts

Samedi, Olivier Dall'Oglio vivra son troisième match sur le banc de l'ASSE. Après Bordeaux (0-0) et Bastia (3-2), il verra son équipe opposée à Laval, qui devance les Verts de trois places et six points. Pour préparer ce choc, les Stéphanois ont disputé un match amical contre Grenoble (3-0) samedi dernier. Le club forézien a peu communiqué sur cette partie mais le média Peuple Vert a eu accès au onze de départ. Et celui est porteur de sérieux indices pour Laval.

Une défense Maçon, Appiah, Nadé, Petrot ?

Dall'Oglio a aligné un 4-3-3 face au GF38 avec Larsonneur dans les buts, Maçon latéral droit, Appiah et Nadé dans l'axe, Pétrot à gauche. Au milieu, Moueffek, Amougou et Fomba. En attaque, Diarra, Cardona et Rivera. Peuple Vert pense que Tardieu remplacera Amougou samedi et Cafaro Rivera. Ce qui donnerait le onze suivant : Larsonneur - Maçon, Appiah, Nadé, Petrot - Moueffek, Tardieu, Fomba - Diarra, Cardona, Cafaro.

