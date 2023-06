ASSE : des propos relancent la vente potentielle des Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

C'était attendu, c'est officiel. Luis de Sousa, qui est arrivé à l'ASSE il y a plus de six mois, quitte déjà le Forez. Direction le Fc Pau, toujours en Ligue 2, afin de devenir le directeur sportif du club avec un nouvel entraîneur, Nicolas Usaï remplaçant Didier Tholot.

Face aux médias, de Sousa a tout de même tenu à expliquer les raisons de son départ. Et de toute évidence, la potentielle vente des Verts, véritable serpent de mer, demeure d'actualité en interne. Propos retranscrits par Poteauxcarrés.

"J'ai accepté en novembre pour du court-terme."

"Si ça n'a pas continué à Saint-Etienne, c'est pour des raisons personnelles, des perspectives d'avenir. Tout le monde sait que le club est à vendre, donc c'est du court terme. J'ai accepté en novembre pour du court-terme avec le mercato d'hiver à faire et celui de l'été à préparer. J'ai préféré un challenge sur le moyen-long terme plutôt que du court-terme. J'ai été heureux et fier que l'ASSE fasse appel à moi pour une mission qui n'était pas simple. On a réussi ce défi de maintenir les Verts, qui n'ont rien à faire en L2."

Reste à savoir si la vente des Verts est vraiment du court terme....