ASSE : trois énormes coups durs frappent les Verts avant Angers, Larsonneur sérieusement blessé ?

Une fois n’est pas coutume, Laurent Batlles a refusé de parler du groupe de l’ASSE ce samedi à deux jours de la réception du SCO Angers à Geoffroy-Guichard : « Je ne pourrai pas parler du groupe ce matin. J’attends demain. Je préfère parler d’autres choses, quelques incertitudes au niveau de certains joueurs, rien de plus. Ça ne perturbe pas la préparation, on a un effectif il faudra faire confiance à tout le monde ».

Peur sur Larsonneur, Batubinsika et Wadji forfaits

Il faut dire que le club ligérien a été touché par trois énormes coups durs ces dernières heures. Comme le rapporte Le Progrès, Dylan Batubinsika et surtout Gautier Larsonneur sont d’ores et déjà forfaits pour le choc de Ligue 2. Un énorme coup de massue puisqu’il s’agit de deux cadres indéboulonnables de la meilleure défense de L2, imperméable depuis cinq rencontres.

Si, pour le Congolais, touché en début de semaine, le souci n’est pas trop important, il l’est beaucoup plus pour le portier breton, blessé à l’épaule ce samedi matin à l’entraînement à L’Etrat et évacué par les urgences dans la foulée. Selon L'Equipe, on redoute une absence de trois mois pour Gautier Larsonneur. Des examens complémentaires doivent être réalisés pour connaître la teneur exacte du problème. Etienne Green devrait démarrer contre le SCO Angers.

Enfin, pour ne rien arranger, Ibrahima Wadji, qui revient tout juste de blessure, serait lui aussi sur le flanc, victime d'une blessure musculaire à la cuisse selon les indiscrétions du quotidien sportif.

