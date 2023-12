ASSE : deux recalés des Verts à la CAN avec le Cameroun !

Déception pour Benjamin Bouchouari. Alors qu'il avait été convoqué lors du dernier rassemblement des Lions de l'Atlas, le jeune milieu de l'ASSE ne fait pas partie des joueurs marocains retenus par Walid Regragui pour la CAN.

On notera par ailleurs la présence avec le Cameroun de deux joueurs que l'ASSE avait poussés vers la sortie : Yvan Neyou, de retour à son meilleur niveau avec Leganes, et Harold Moukoudi, qui a réalisé le doublé championnat-Coupe de Grèce la saison passée avec l'AEK Athènes.

🚨 OFFICIEL ! La liste du Cameroun pour la CAN ! 🇨🇲 pic.twitter.com/DYetqNAGob

