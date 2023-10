ASSE : deux retours importants pour le choc face à Laval !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Comme on pouvait s’y attendre, Ibrahima Wadji est bel et bien de retour dans le secteur offensif où il postule aux côtés d’Ibrahim Sissoko, Gaëtan Charbonnier et Maxence Rivera.

On notera aussi la présence au milieu de Thomas Monconduit qui profite de la suspension de Benjamin Bouchouari pour réintégrer le groupe des Verts en Mayenne. Stéphane Diarra, blessé contre l’AC Ajaccio est également absent à Laval.

Le groupe des Verts :

La compo probable : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Briançon (cap.), Pétrot – Moueffek, Tardieu, Fomba – Cafaro, Wadji (ou Sissoko), Chambost.

