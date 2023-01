ASSE : 2 surprises dans le groupe de Batlles pour Niort

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Cette 19e journée pourrait être décisive pour l'AS Saint-Etienne dans sa course au maintien. Dernière de Ligue 2, elle se déplace sur la pelouse du 18e, Niort, en sachant que le 19e (Nîmes) et le 17e (Rodez) se sont inclinés 1-3. Un succès permettrait aux Verts de passer de la 20e à la 18e place et de revenir à trois points du premier non-relégable, Dijon. Pour cela, Laurent Batlles a décidé de convoquer toutes ses forces vives, dont les dernières recrues, Kader Bamba et Niels Nkounkou. Ses gardiens Etienne Green et Matthiey Dreyer sont en revanche absents.

Gardiens de but : Boubacar Fall, Gautier Larsonneur.

Défenseurs : Saïdou Sow, Jimmy Giraudon, Dennis Appiah, Léo Pétrot, Anthony Briançon, Niels Nkounkou.

Milieux de terrain : Benjamin Bouchouari, Thomas Monconduit, Dylan Chambost, Mathieu Cafaro, Victor Lobry, Aïmen Moueffek.

Attaquants : Gaëtan Charbonnier, Jean-Philippe Krasso, Kader Bamba, Ibrahima Wadji.