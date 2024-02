ASSE : double coup dur pour Bentayg

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Double bonne nouvelle pour l’ASSE : elle va récupérer deux joueurs partis à la CAN pour la réception de Troyes lundi prochain (20h45). Ibrahim Sissoko et Karim Cissé. Le Mali et la Guinée éliminés de la compétition, les deux Stéphanois vont rentrer à Saint-Etienne en ce début de semaine et postuleront donc pour une place dans le groupe contre l’ESTAC. En attendant peut-être le renfort de Mahmoud Bentayg, qui a rejoué hier en réserve.

Bentayg sorti après avoir provoqué un penalty !

Malheureusement pour lui, cela ne s’est pas passé idéalement. Si les Verts se sont imposés contre le promu Espaly (1-0), le latéral gauche marocain a provoqué un penalty au retour des vestiaires avant d’être remplacé avant l'heure de jeu par Darling Bladi. Heureusement pour lui, le tireur espaviot n'a pas réussi à cadrer son tir.

