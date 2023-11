ASSE : double coup dur pour Louis Mouton avant de retrouver les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce samedi (15 heures), l’ASSE affronte le Pau FC à Geoffroy-Guichard. Un match auquel ne participera pas Louis Mouton, prêté par les Verts cette saison et devenu une pièce maîtresse du onze de Nicolas Usaï.

Dans les colonnes de Sud-Ouest, le coach béarnais a en effet expliqué que, du fait d’un accord avec Saint-Etienne, il ne pourrait pas utiliser son milieu de terrain : « Je respecte totalement un engagement qui est pris mais c'est toujours frustrant d'être privé d'un joueur qui n'est pas suspendu. Dans un sens, je comprends cet accord mais dans la période chargée qui nous attend, j'aurais préféré l'avoir », a déploré Usaï.

Victime collatérale du report du match Concarneau - Pau

Pour Louis Mouton, c’est même la double peine car il ne pourra pas assister au match depuis les tribunes du Chaudron du fait du match en retard à jouer contre Concarneau la semaine prochaine : « Si cela avait été une semaine classique, on l'aurait amené avec nous pour qu'il puisse voir sa famille et ses potes mais là, vu qu'on rejoue dès mardi à Guingamp notre match en retard contre Concarneau, il va rester à Pau pour s'entraîner avec Jean Ruiz et Thérence Koudou ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life