ASSE - Dunkerque : Batlles encense un joueur et se réjouit d’un point positif chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

La remontada de l’ASSE en Ligue 2 s’est poursuivie hier avec une quatrième victoire consécutive. Long à se dessiner, le succès contre Dunkerque à domicile (2-0) offre pourtant un peu plus d’épaisseur au début de saison morose des Verts. S’il a déjà émis un bémol au jeu pratiqué par les siens, Laurent Batlles a tenu à se satisfaire d’un point positif dans leurs rangs : leur faculté à faire basculer les matches dans le money time.

« On a un gardien qui nous laisse dans le match »

« C'est des points et des buts qui comptent. Il est important de pouvoir être performant dans la longueur d'un match. On espère, pouvoir le faire le plus longtemps possible », a-t-il prophétisé en conférence de presse. Le coach de l’ASSE n’a pas oublié de saluer la performance ce Gautier Larsonneur, encore impérial dans les buts stéphanois : « On a un gardien qui nous laisse dans le match, a-t-il relevé. C’est un sentiment de joie car on enchaine quatre victoires consécutives ce qui n‘est jamais évident. »

