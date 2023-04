ASSE : Dupraz a recyclé un filon désastreux chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Pascal Dupraz ne semble pas avoir l’intention de changer. Un an après avoir échoué dans sa mission de sauver la peau de l’ASSE en Ligue 1, le technicien haut-savoyard a encore endossé le costume du pompier de service à Dijon. Si sa méthode n’a pas porté ses fruits dans le Forez, avec une relégation contre l’AJ Auxerre en barrage, Dupraz l’a gardée contre vents et marées. Pour preuve, ses derniers propos tenus lors de sa première séance d’entraînement au DFCO et rapportés par le Bien Public... sous un air de déjà vu...

Des ficelles déjà connues

« J'ai vu une personne qui est là depuis 18 ans et qui a fondu en larmes en me suppliant de tout faire pour que l'équipe se maintienne. Cela m'a ému, j'espère que dans deux mois et demi, ces larmes seront de bonheur, a-t-il lancé. Mon seul objectif ici, c'est en partant d'en admirer le plus possible de vous. J'ai besoin de vous admirer. A force de tenter on va réussir ! On ne va pas échouer ! Ça, ça s'appelle une construction mentale ! On va y parvenir. Vous allez y parvenir. Commencez déjà à donner la meilleure version de vous-même, d'être votre propre leader. Après, moi du leadership je vais vous en amener. Je vais trouver les astuces pour actionner au niveau motivationnel. Je vais tout mettre mais je vais avoir besoin de vous ! »