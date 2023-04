ASSE : Dupraz lâche une punchline sur son passage chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l'ASSE, Pascal Dupraz est devenu le nouvel entraîneur de Dijon où il a succédé à Omar Daf. Présenté ce lundi devant la presse, le technicien haut-savoyard est revenu sur son passage sur le banc stéphanois.

"À l'ASSE, j'ai réveillé des morts"

"Après l'échec de ma mission à l'AS Saint-Étienne, parce que j'ai échoué même si j'ai réveillé des morts, il faut s'en souvenir. Je suis arrivé, il restait 20 matchs à disputer. L'équipe n'avait que 12 points, elle était dernière et j'ai tout de même réussi à marquer 20 points avec cette équipe-là et malheureusement elle a échoué aux barrages. Je prends pour moi une partie de cet échec. Depuis cet échec-là, j'ai eu des opportunités à l'étranger que j'ai refusées. À Saint-Étienne j'ai échoué, je croyais y arriver. Je n'aurais pas pu prendre un club en début de saison, parce que j'étais vraiment marqué. Pendant deux mois, je ne suis pas sorti de chez moi. Raison de plus pour ne pas échouer à Dijon, si je pouvais passer un bel été, ce serait magnifique", a lâché l'ancien coach des Verts devant la presse.

Fabien Chorlet

