ASSE : énerver les supporters des Verts, le PFC s'en défend

Ils seront en nombre, samedi, dans les tribunes du Stade Charléty. Eux, ce seront les supporters de l'ASSE qui, au travers des récents résultats de leur équipe, peuvent encore espérer un retour en Ligue 1 en fin de saison.

Problème, et à l'exception des supporters qui garniront le parcage visiteurs contre le PFC (1 000), les autres, tous les autres, ont eu les pires difficultés à trouver des places sur le site du club parisien. En cause, notamment, la gratuité des places, décidée par le PFC pour toute la saison à domicile, et une stratégie de remplissage défendue par le club parisien dans l'Equipe, mais vraiment pas comprise par les supporters des Verts, qui ont mis beaucoup de temps à dénicher leurs places.

Arnaud Campanella, secrétaire général du PFC : "On a ouvert la billetterie en trois étapes. En premier pour ceux qui s'étaient abonnés avant la gratuité, avec un maximum de 4 places par personne. Puis on a donné accès aux personnes qui sont venues au moins une fois cette saison avec une dotation de trois billets par individu, et enfin le grand public. Sachant qu'on n'ouvre pas toutes les places encore libres d'un coup mais bloc par bloc jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ce qui devrait vraisemblablement être le cas vendredi soir."

