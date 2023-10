ASSE : Batlles reçoit une bonne nouvelle de dernière minute avant Angers

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE peut encore frapper fort ce soir contre Angers à Geoffroy-Guichard (20h45). Une semaine après avoir enlevé une victoire précieuse sur la pelouse du leader lavallois, les Verts accueillent un autre gros morceau de la Ligue 2 et pourraient se rapprocher encore un peu plus du haut du tableau en cas de résultat positif. Pour ce faire, Laurent Batlles pourrait profiter de l’absence de Noah Nadje dans les rangs angevins.

Petit coup dur pour le SCO ?

Comme le fait savoir Ouest France, le jeune attaquant de 19 ans, qui n'est apparu qu'à une seule reprise cette saison, avait toutefois récemment avec l'équipe réserve et vient de rechuter à la cuisse avant d’affronter les Verts. « Même s'il jouait très peu en raison de ses blessures, il s'agit d'un vrai coup dur pour les Angevins », avance Peuple Vert. « On l’avait envoyé pour qu’il prenne du temps de jeu avec car il en manque cruellement. Mais il s’est refait mal. C’est encore musculaire, on attend qu’il passe des examens », a expliqué son entraîneur Alexandre Dujeux en conférence de presse.

Nouveau coup dur pour Noah Nadje : de retour de blessure, l'attaquant d'@AngersSCO, apprécié par Alexandre Dujeux et buteur en début de saison contre Auxerre, s'est à nouveau blessé à une cuisse vendredi avec la réserve : retour par la case infirmerie ⤵️ https://t.co/Vl8WawsRwm — Antoine Raguin (@AntoineRaguin) October 28, 2023

Podcast Men's Up Life