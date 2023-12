ASSE : enfin une bonne nouvelle pour les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Avec lui, les Verts gagnent plus souvent. Antoine Valnet a arbitré trois matchs de 'ASSE cette saison, le plus récent est la défaite à Geoffroy-Guichard face au Paris FC (1-0). Mais le Doubiste a tenu le sifflet pour la victoire contre Concarneau (1-0) et contre Niort, la saison dernière sur le même score.

Enfin une bonne nouvelle

Après une défaite face à Guingamp, un changement d’entraîneur, des suspensions qui tombent et une liste d'absences bien fournies, Sainté avait besoin de positif. Même si cela reste à relativiser, les Verts savent qu’ils bénéficieront d’un arbitre avec lequel ils ont souvent gagné. Un avantage qui les aidera peut-être à se qualifier pour le prochain tour de Coupe de France.

⚽️ ASSE : rebondissement pour Dall’Oglio, un ex Vert, de Lens et Nantes rêve de le doubler ! #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/kXgy3oL0Il — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 8, 2023

Podcast Men's Up Life